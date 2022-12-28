Белорусский портал БЕЛТА проинформировал о заключении соглашения между властями России и Белоруссии. Согласно документу, военные пилоты республики Беларусь будут проходить квалифицированное обучение на российских боевых самолетах, которые оснащены ядерными снарядами, пишет издание «Свободная Пресса».

Согласно источнику, военные Российской Федерации продолжат подготовку профессиональных экипажей для белорусских военных самолетов, которые будут переоборудованы для того, чтобы нести военные боевые припасы с ядерной нагрузкой.

В начале 2022 года Белоруссия и Россия заявили о проведении совместной работы над усовершенствованием самолетов Су-25. Переоборудованные средства ВВС Беларуси станут носителями ядерного оружия.