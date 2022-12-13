В Telegram-канале «РИА Новости» было опубликовано видео, на кадрах которого можно увидеть боевую работу обновленной реактивной системы залпового огня «Торнадо-Г» по укрепрайону ВСУ на Марьинском направлении.

На кадрах, которые были сняты с беспилотного летательного аппарата, можно увидеть, как несколько 122-мм реактивных ракет уверенно поражают позиции укрепрайона ВСУ, координаты которого артиллеристам были переданы российскими разведчиками. Сообщается, что огонь ведется из РСЗО «Торнадо-Г», которая представляет собой усовершенствованную версию комплекса «Град».

Напомним, что РСЗО «Торнадо-Г» была спроектирована для борьбы с артиллерией и минометными батареями, живой силой и бронетехникой, а также средствами ПВО противника. Новая РСЗО может использовать разные типы реактивных снарядов, которые обладают лучшей точностью и оснащаются новыми боевыми частями. Также РСЗО «Торнадо-Г» оснащается автоматизированной системой управления огнем и наведения на цель.