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В Сети распространяется видеозапись, на которой изображено, что два российских беспилотных летательных аппаратов якобы застряли в маскировочной сетке над танком ВСУ. Об этом сообщает портал «Военное обозрение».

Согласно информации издания, в Интернете распространяется видео, на котором запечатлены ударные дроны «Ланцет-3М», которые якобы застряли в сетке для маскировки украинского танка Т-72М. По словам обозревателя издания, такая маскировочная сетка не могла стать препятствием для подобного типа беспилотного летательного аппарата, так как ударный дрон на большой скорости продвигается к своей цели. Причем очень удивительно, что в сетке застряло сразу два ударных беспилотника.

Есть версия, что российские беспилотные аппараты удалось сбить украинским боевикам. Поэтому, по всей вероятности, дроны могли упасть на сетку. По другой версии, чтобы снять «красивые кадры» бойцы ВСУ просто инсценировали падение БПЛА на маскировочную сетку.

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