Чаще всего эксперты стали называть боевые действия на Украине «войной дронов». Стоит отметить, что помимо получения разведданных, беспилотники все чаще используются военными для того, чтобы наносить высокоточные удары по позициям противника. В особенности, если цели находятся на дальних расстояниях.

Так Киев не может успокоится по поводу российских дронов-камикадзе «Герань-2». Украина все время распространяет информацию, что это иранские «Шахеды», однако доказать свои слова им просто не чем. Именно поэтому Киев решил заняться разработкой «ответного удара».

Утратив практически все «Байрактары», руководство Зеленского больше не надеется на западные поставки беспилотников. В Киеве решились на собственное производство БПЛА. О том, что на Украине планируется разработка и выпуск на собственном производстве дрона-камикадзе, характеристики которого должны быть лучше российских «Ланцетов» и «Гераней», стало известно еще в октябре.

Однако издание Building Tech опубликовало материал с комментарием руководителя проектов концерна «Укроборонпром» Олега Болдырева. По его словам, дрон, который будет собираться на Украине, будет состоять из иностранных комплектующих. А вот настройку программ и синхронизацию с операторским пунктом будут осуществлять украинские специалисты.