Как сообщают РИА Новости, во время сражений в Луганской Народной Республики украинская сторона понесла потери в количестве 70 человек личного состава и 20 единиц боевой техники. Соответствующее заявление было опубликовано на официальном Телеграм-канале народной Милиции ЛНР.

В ведомстве уточняют, что во время наступательных действий подразделений НМ ЛНР вооруженные силы Украины понесли большие потери не только в боевой технике, но и в живой силе. НМ ЛНР смогли ликвидировать около 70 человек личного состава, 3 танка, 4 БТР, 17 автомобилей специального назначения и БПЛА.

До этого Народная Милиция сообщала, что потери вооруженных сил Украины составляли 35 военнослужащих, 2 бронетранспортера, 3 артустановки, 12 авто специального назначения.

Напомним, что с 24 февраля 2022 года РФ начала проведение специальной военной операции на Украине. Владимир Путин назвал главной целью СВО защиту людей, которых на протяжении 8 лет киевская власть подвергает геноциду.