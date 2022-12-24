Вооруженные силы Украины несут значительные потери в Луганской Народной Республике. За минувшие сутки потери личного состава ВСУ составляют свыше 50 человек. Соответствующую информацию сообщил представитель Народной милиции Луганской Народной Республики майор Иван Филипоненко.

Ранее офицером Народной милиции Луганской Народной Республики Андреем Марочко было сообщено, что ВСУ занимается созданием новых ударных группировок на Купянском направлении. Также он отметил, что киевскими властями намеренно умалчиваются реальные потери украинских военнослужащих в зоне боевых действий. Именно поэтому командованием ВСУ направляется дополнительное подкрепление на вышеуказанное направление.

Напомним, что с 24 февраля 2022 года Российской Федерацией было начато ведение специальной военной операции с целью защиты мирных жителей ЛНР и ДНР, которые на протяжении 8 лет страдают от регулярных обстрелов со стороны украинских боевиков. Целью СВО на Украине является защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.