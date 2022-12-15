Как сообщает издание «Московский комсомолец», на страницах американских изданий появилась информация, что правительство США в ближайшие дни может одобрить поставки зенитных ракетных комплексов Patriot на Украину. Есть предположение, что данное ЗРК будет прикрывать штаб американского командования, размещенный на Украине.

На данную информацию уже отреагировало российское руководство. Заместитель главы Совбеза России Дмитрий Медведев сделал заявление, что данные ЗРК являются законной целью для ударов со стороны ВС РФ. Подобное мнение также высказал и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Стоит отметить, что ЗРК Patriot является достаточно серьезной и мощной системой противовоздушной обороны. Цена дивизионного комплекта, состоящего из девяти батарей и тридцати шести пусковых установок, составляет около 10 миллиардов долларов США. Стоимость одной зенитной ракеты равна 3 миллионам американских долларов. Поэтому, по мнению экспертов, поставки для Киева не будут носить массовых характер. А единичные поставки данного ЗРК не помогут закрыть небо над Украиной.