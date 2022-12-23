Визит Владимира Зеленского, украинского лидера, в Вашингтон, не дал особой пользы. Об этом сообщает портал РИА Новости, ссылаясь на СМИ западных стран.

Когда Зеленский выступал в Конгрессе США, все его активно поддерживали аплодисментами. Но к реальной помощи Украине это не привело. Причина заключается в недавних выборах, на которых победили республиканцы, а они не поддерживают идею всеобъемлющей поддержки Киева.

Переговоры Владимира Зеленского с лидером США, Джо Байденом, не обошлись без негатива. Американский президент обещал украинскому оказание любой помощи, но при этом отказал в поставках в Киев танков M1 Abrams.

По мнению экспертов, визит Зеленского был необходим Байдену. Киевскими властями по-прежнему руководят в Вашингтоне, и свободу им никто не предоставит.