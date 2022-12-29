Согласно сообщению издания «Московский комсомолец», 29 декабря ВС РФ снова нанесли массированные ракетные удары по энергетическим объектам крупных украинских городов. Сигнал воздушной тревоги начал звучать около 7 часов утра практически по всей территории Украины.

Советник офиса президента Украины Алексей Арестович назвал цифру около 100 ракет в две-три волны. А вот другой советник офиса украинского лидера Михаил Подоляк, по словам издания, насчитал целых 120 ракет, нацеленных на территорию Украины.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный указал более «скромное» количество – 54 сбитых ракеты. Реклама ПВО Украины достигла нового уровня – в регионах, по которым войска ВС РФ не осуществляли атаки, местными властями было сообщено о сбитых российских ракетах.

В Киеве осталось без электричества 40% населения, после того, как российские ракеты попали по энергетическим объектам. Также была повреждена электросеть в Никопольском районе Днепропетровской области. На этот раз российские ракеты попали по энергетическому объекту в Ивано-Франковской области.