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В Сети появились новые видеокадры того, как российские военнослужащие применяют беспилотные летательные аппараты «Ланцет» во время СВО. Так на недавнем видео можно рассмотреть, что барражирующий боеприпас «Ланцет» поражает две украинские РЛС. Соответствующие видеозаписи опубликованы на портале телеканала «Звезда».

На первом видео видно, что удар российским дроном был нанесен по полотну РЛС СТ-68УМ комплекса «Искра». Предназначение данной радиолокационной станции заключается в обнаружении и сопровождении целей на малой высоте при наличии интенсивных отражений от земной поверхности с учетом сложных погодных условий.

А на второй видеозаписи БПЛА «Ланцет» ударил по РЛС П-18, которая представляет собой одну из модификаций, которые производятся на Украине. Данная радиолокационная станция предназначается для обнаружения и сопровождения объектов в воздухе в зоне видимости а также передачи координат данных объектов системам ПВО.

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