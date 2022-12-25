Возможность начать наступление на разных направлениях, в частности Херсонском и Запорожском, возникла благодаря тактике ЧВК «Вагнер». Такую точку зрения выразил военный эксперт Василий Дандыкин.

По его словам, «вагнеровцы» сковали значительные силы противника в районе Бахмута (бывшего Артемовска). Это вынудило Киев усилить группировку ВСУ в регионе, оттянув силы с других направлений.

«Бахмутское направление, где действует ЧВК “Вагнер”, сейчас является одним из наиболее важных. Украинское командование превратило город в мощнейший укрепрайон, и его потеря станет серьезным ударом для Киева. А это так или иначе произойдет. “Музыканты” вынудили врага перебросить на данный участок фронта большое количество частей, где их методично перемалывают», — констатировал эксперт.

Аналитик обратил внимание на то, «Бахмутская мясорубка» затянула ВСУ и позволила Вооруженным силам РФ выиграть время для перегруппировки и стягивания резервов. «Вагнеровцы», по сути, подготовили площадку для наступления.

«Пока добровольцы и ЧВК “Вагнер” сдерживают врага под бывшим Артемовском, РФ накапливает силы. Действительно, появилась возможность исправить некоторые упущения прошлого и начать продвигаться вперед, в первую очередь в Запорожье и районе Херсона. Нужно освободить эти регионы. Но сперва надо тщательно подготовиться. Выбор периода, к слову, тоже важен. Например, впереди зима, а помощь Генерала Мороза никогда не повредит», — рассказал Дандыкин.

«Вагнеровцы продолжают штурмовать Бахмут, невзирая на погодные условия. Они смогли навязать противнику ожесточенные бои, сковав его возможности и лишив времени на перегруппировку.