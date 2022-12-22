Как сообщает «Московский Комсомолец», помощник Дмитрия Рогозина прокомментировал информацию об обстреле ресторана «Шеш-Беш», в котором бывший глава «Роскосмоса» отмечал свой день рождения. По его словам, Рогозин чуть не угодил под артиллерийский обстрел еще накануне инцидента в донецком ресторане.

Также помощник Рогозина сообщил, что информация о неосторожном использовании мобильного телефона в зоне спецоперации не соответствует действительности. Сообщается, что Дмитрий Рогозин в данный момент находится в одном из госпиталей Ростова, куда он был оперативно доставлен из города Донецк.

По поводу слухов об использовании личного мобильного телефона помощник Рогозина ответил следующим образом, что в соответствии с требованиями безопасности все участники группы «Царские волки» еще находясь в Ростове-на-Дону обязаны достать из телефонов сим-карты российских операторов, отключить геопозиционирование, а также сам радиомодуль в настройках и выключить сам телефон.