Как сообщает РИА Новости, среди интересов стран Запада сохранение территориальной целостности Украины стоит на одном из последних мест. Именно по этой причине ни одна из стран Запада не будет рисковать собственной безопасностью ради Украины. Такое мнение выразил бывший специальный помощник президента США Рональда Рейгана Дуг Бандоу в своей статье для издания American Spectator.

Автор статьи указывает, что Запад в течение 14 лет врал Украине, что они готовы принять ее в состав НАТО, однако в реальности никто не был готов вступать в реальные боевые действия ради защиты интересов Украины. На данный момент, по мнению Бандоу, главная цель Вашингтона заключается в недопущении прямой военной конфронтации США с РФ. Однако автор статьи призывает администрацию Джо Байдена подумать об интересах народа США и вовсе перестать поддерживать Украину.

В заключении своей статьи автор резюмирует, что ни одна из стран НАТО не будет рисковать своей безопасностью, будущим своего народа и богатством ради третьих стран. В нынешней ситуации, по мнению Бандоу, ничего не изменилось.