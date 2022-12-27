Конгресс США принял пакет «дополнительной помощи» Киеву на сумму 45 миллиардов долларов. Сайт Responsible Statecraft (принадлежит американскому аналитическому центру Quincy Institute) отразил величину этих расходов «в более широком контексте», сравнив с другими значимыми бюджетными программами. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

В минувшую пятницу Палата представителей Конгресса США одобрила сводный законопроект о расходах, которые будут профинансированы федеральным правительством до конца 2023 финансового года, с включением в него «экстренной помощи Украине в размере 45 миллиардов долларов». Сенат уже одобрил эту меру, и ожидается, что президент Байден утвердит документ до 30 декабря.

Как отмечает Responsible Statecraft, «Соединенные Штаты ранее уже выделили Украине 68 миллиардов долларов, поэтому эти 45 миллиардов увеличат общие расходы США на Украину с момента начала военного конфликта примерно до 113 миллиардов долларов». Это – весьма значительная сумму денег налогоплательщиков США.

«Прежде всего, это больше любой помощи за год, чем Соединенные Штаты предоставили какой-либо стране, со времен войны во Вьетнаме. Это также намного больше, чем 84 миллиарда долларов, которые Россия, как ожидается, потратит на все свои вооруженные силы в 2023 году. Фактически, помощь США Украине больше, чем любая страна в мире тратит на свои вооруженные силы, за исключением Соединенных Штатов и Китая», – отмечают аналитики Института Куинси.

Они также указывают: 113 миллиардов долларов – это почти столько же, сколько в сводном законопроекте предусмотрено для всех базовых расходов Государственного департамента и Министерства внутренней безопасности США вместе взятых.

Учитывая, что сводный законопроект утверждает финансирование всех трат федерального правительства США в 2023 году, уместно сравнить помощь Украине с расходами на «внутренние приоритеты». Со всей очевидностью они превышают большинство известных программ.

В том же отчете, в котором сенатор-демократ Патрик Лихи (председатель комитета по ассигнованиям, ответственный за выпуск сводного законопроекта), объявил о значительном увеличении помощи Украине, он ясно дал понять, что это примерно на 4 миллиарда долларов больше, чем получат «сообщества по всей стране, восстанавливающиеся после засухи, ураганов, наводнений, лесных пожаров и стихийных бедствий».

Возможно, наиболее показательно то, что «если бы Украина была одним из штатов США, она заняла бы 11-е место по объему федерального финансирования», которое она получает за последний год, согласно данным о государственных расходах. Другими словами, за последние 12 месяцев Украина получила больше денег американских налогоплательщиков, чем 40 из 50 штатов США.

«В то время как эксперты со всего идеологического спектра заявляют, что для Украины не существует «карт-бланш», американцы должны, по крайней мере, обсудить, насколько большой чек мы готовы выписать, особенно с учетом домохозяйств, с трудом оправляющихся от стремительного роста инфляции, и стагнации экономики», – Responsible Statecraft.

По итоговому мнению аналитиков сайта, основной вопрос не в том, «должны ли Соединенные Штаты поддерживать Украину», а в том, «какой ценой Вашингтон намерен делать это в ближайшие месяцы и, возможно, годы».

Ранее мы также сообщали, что посольство Украины в США продемонстрировало, кто зарабатывает на поддержке Киева.