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Как сообщает «Московский Комсомолец», в польском городе Варшава прошла конференция Globstate 2022, на которой был стенд, посвященный армии Великобритании. Как оказалось, в составе британской армии лошадей больше, чем современных танков.

Великобритания содержит одни из самых мощных вооруженных сил среди стран Европы. В составе армии Британии находится один из сильнейших морских флотов и хорошо укомплектованные военно-воздушные силы, однако сухопутные войска в значительной степени отстают от других родов войск.

Сообщается, что на вооружении армии Британии стояло 368 танков Challenger 2, однако из-за сократившегося финансирования их количество было уменьшено до 227. А в течение нескольких будущих лет количество танков планируют довести до 148 единиц. При этом, по данным Минобороны Великобритании, в полку Королевской конной артиллерии насчитывается 485 лошадей.

Британия приняла новую доктрину, которая подразумевает сокращения числа танков из-за островного статуса страны. Причем в распоряжении британской армии не просто малое количество танков, а малое количество устаревших танков, которые нуждаются в срочной модернизации из-за своего возраста.

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