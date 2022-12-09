Весной 2023 года в Польше возможно будут проведены сборы военнообязанных граждан. В интернет-сообществе страны из-за этой новости началась настоящая паника. Активные обсуждения данной темы начались из-за того, что в Сеть попала история о мужчине из Серадза. Сообщается, что мужчиной была получена повестка для прохождения учений. После того, как он явился в военное ведомство, ему сказали, что прибыть на сборы ему необходимо весной 2023 года. Других объяснений он не получил. Многие военнообязанные поляки забеспокоились о том, что они тоже получат повестки на военные учения.

Уточняется, что главой военного призывного центра Польши вышеуказанный случай был подтвержден. Однако он тоже не стал объяснять, почему повестка пришла именно сейчас. Он добавил только то, что оспорить повестку граждане могут на протяжении 14 календарных дней.

Напомним, что польским руководством планируется выделение огромных средств на военное вооружение из госбюджета. Однако из-за возникшего кризиса в стране осуществить данную задумку будет очень сложно.