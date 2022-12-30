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Как сообщает «Московский Комсомолец», власти Польши в декабре 2022 года озвучили информацию о том, что в следующем году планируется отправить на военные сборы 200 тысяч граждан. Однако большая часть обычных граждан выступила с резкой критикой такого решения.

Пользователь с ником «Паввел.а» прокомментировал данную новость следующим образом, что лучше получить тюремный срок вместо того, чтобы служить в польской армии. Еще один пользователь с ником «Ртс12» заявил, что он каждый год меняет съемные квартиры, а потому желает удачи любому, кто попытается его призвать в армию.

Еще один поляк с ником «Антиавторитарный» написал, что глупая пропаганда не заставит обычных поляков вдруг полюбить свое правительство и отправиться воевать за него. Также пользователь добавил, что как прошлое, так и нынешнее правительство вызывает у него лично и у большинства поляков только отвращение. Пользователь с ником «Квинтас» написал, что польское руководство закупило безумно дорогие танки из Кореи, однако в реальности они развалятся в первом реальном бою.

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