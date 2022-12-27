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Польское издание Gazeta Polska Codziena опубликовало интервью с наемным военным, который приехал с зоны спецоперации на Украине. Польский наемник работал под позывным «Корек». Он участвовал в боевых действиях в составе украинского националистического батальона «Азов» (террористическая организация, запрещенная в России).

Со слов польского наемника, он входил в число футбольных ультрас. Он отметил, что в отряде были собраны иностранные наемники из разных фанатских команд, отбирали мужчин именно с крепким телосложением.

«Корек» рассказал, что в ходе боев они не помогали украинским военным. Их цель была – воевать с русскими.

Напомним, что российская армия продолжает спецоперацию на территорию Украины, которая была начата 24 февраля 2022 года. С 10 октября на украинские города обрушилась серия ударов из ракет, которые наносят российские ВВС.

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