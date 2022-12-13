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Как сообщает «Российская газета», в зоне боевых действий на Донбассе был ликвидирован наемник из Польши Роберт Гнездзинский, который стал известным после того, как в Сети было опубликовано видео с сжиганием православного Евангелия на костре.

Сообщается, что польский наемник был ликвидирован вместе в составе целой группы, которая принимала участие в боях под населенным пунктом Соледар. После боя российские военнослужащие обнаружили у одного из наемников телефон с фотографией документов на имя польского гражданина Роберта Гнездзинского, который проживает в Гданьске.

Также сообщается, что в телефоне иностранного наемника нашли и то самое видео, которое было выложено в Сеть с сожжением Евангелия. При этом официально установить личность польского наемника не представляется возможным.

Напомним, что российские разведчики отмечают присутствие значительного количества именно польских наемников, которые воюют в рядах ВСУ.

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