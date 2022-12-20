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Как сообщает в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц, в окрестностях населенного пункта Артемовск в ДНР (украинское название Бахмут) был ликвидирован польский наемник, который воевал в составе ВСУ.

Сообщается, что наемником был 35-летний гражданин Польши по имени Даниэль Штибер. По информации некоторых источников, он приходится сыном одному крупному польскому бизнесмену по имени Мирослав Штибер.

Напомним, что ранее военкор Александр Коц также сообщал о проблемах, которые связаны с участием иностранных наемников в боевых действиях на стороне ВСУ. По словам российского военкора, рядовым солдатам вооруженных сил Украины приходится в обязательном порядке эвакуировать тела погибших иностранных наемников с поля боя, из-за чего растут потери среди личного состава украинской армии. Также Александр Коц отмечает, что российские военнослужащие отмечают значительную концентрацию иностранных наемников на участке фронта Сватово-Кременная.

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