ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Леон Коморницкий, генерал Польши, рассказал о том, чем и когда может закончиться украинский конфликт. Об этом пишет Bankier.

По мнению польского военнослужащего, завершения конфликта на Украине в 2023 году ожидать не стоит. Вероятно, это произойдет в 2024 году.

Коморницкий отметил, что следующий 2023 год станет решающим для будущего Украины. При этом ход спецоперации и действия властей Киева полностью будут зависеть от помощи с Запада и количества поставок вооружения.

Генерал отметил, что средства, которые Соединенные Штаты Америки затрачивают на помощь Украине, явно указывают на то, что конца кризиса пока не ожидается. К длительному конфликту стоит готовиться всем, в том числе и гражданам Польши.

Вам может понравиться

Российские ракеты летят: по всей Украине объявлена тревога

На всей территории Украины началась паника из-за рева воздушной тревоги. Сигналы идут по всем областям страны, пишет портал «Русская Весна». Первые ракеты, выпущенные вооруженными силами РФ, были направлены в сторону

Массированные ракетные удары России предотвратили наступление ВСУ в Новый год

29 декабря российские ВС нанесли мощный ракетный удар по всей территории Украины. Поражены намеченные цели в Киеве, Одессе, Черниговской, Житомирской и Сумской областях. Владимир Скачко, военный эксперт, считает, что Россия

Серия мощных ракетных ударов была нанесена ВС РФ по объектам инфраструктуры Украины

Как сообщает «Военное обозрение», российские вооруженные силы нанесли серию масштабных ракетных ударов по территории Украины. Большая часть пораженных целей являются объектами энергетической инфраструктуры. Такие заявления были сделаны представителями местной власти