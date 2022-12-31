Леон Коморницкий, генерал Польши, рассказал о том, чем и когда может закончиться украинский конфликт. Об этом пишет Bankier.

По мнению польского военнослужащего, завершения конфликта на Украине в 2023 году ожидать не стоит. Вероятно, это произойдет в 2024 году.

Коморницкий отметил, что следующий 2023 год станет решающим для будущего Украины. При этом ход спецоперации и действия властей Киева полностью будут зависеть от помощи с Запада и количества поставок вооружения.

Генерал отметил, что средства, которые Соединенные Штаты Америки затрачивают на помощь Украине, явно указывают на то, что конца кризиса пока не ожидается. К длительному конфликту стоит готовиться всем, в том числе и гражданам Польши.