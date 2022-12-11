Журналисты французского издания Le Figaro сообщили в своем материале, что армия Польши начала очень активно вооружаться. В издании уточняется, что активация польской милитаризации началась с момента начала Россией специальной военной операции на территории Украины. С того времени, Польша регулярно подписывает заказы на военную технику и прочее вооружение.

По имеющимся данным, польское правительство намерено к 2035 году увеличить численность своих вооруженных сил почти в два раза. Согласно отчету Министерства обороны Польши, численность армии планируется увеличить еще на 130 тысяч военнослужащих. На данный момент в Польше насчитывается 170 тысяч военнослужащих. Отмечается, что на нужды армии также будет выделено дополнительное финансирование.

Обозреватель издания отмечает, что в обозримом будущем количество танков Leclerc, которые стоят на вооружении армии Польши, сможет превысить число данных боевых машин у ВС Франции.