Как сообщает РИА Новости, польские власти рассматривают территорию Западной Украины, как провинцию Варшавы. Такое мнение было опубликовано в материале австралийского издания The Conversation.

Австралийские журналисты написали, что между Украиной и Польшей существуют довольно напряженные взаимоотношения из-за исторических споров о принадлежности приграничных территорий. Ярким примером таких напряженных отношений, по мнению журналистов, является отношение местных жителей Польши к своим украинским соседям на приграничной территории. Местные жители называют западные территории Украины «Кресами», что переводится, как «восточные окраины Польши».

Обозреватели австралийского издания резюмировали, что поляки считают украинцев своими родственниками, так как обе нации имеют славянские корни и общую историю. Однако польские власти не забыли, что когда-то территория Галиции и Волыни входила в состав Речи Посполитой.