В польском порту Гдыня состоялся торжественный прием первой партии военной техники, закупленной Польшей в Южной Корее – танков К2 и самоходных артиллерийских установок (САУ) К9. Об этом сообщает польский портал WP Tech. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Согласно официальному заявлению польского Министерства национальной обороны, по рамочному соглашению с южнокорейской компанией Hyundai Rotem Польша намерена приобрести в общей сложности 1000 танков K2 Black Panther, включая его доработанную «полонизированную» версию K2PL, а также вспомогательные машины и сервисно-логистический пакет (обучение персонала, поставка боеприпасов и техническая поддержка от производителя).

Помимо танков, по отдельному соглашению с южнокорейской компанией Hanwha Defense польская армия получит 672 самоходных гаубиц K9A1 Thunder и ее опытную версию K9PL – также вместе со вспомогательными машинами и сервисным пакетом.

Для первого этапа поставок Минобороны Польши уже заключило контракты на приобретение 212 гаубиц К9 в течение 2022-2026 годов и 180 танков К2, которые поступят в Польшу в 2022-2025 годах. Из их числа 6 декабря Войско Польское получило свои первые десять К-2 «Черная пантера», а также 24 гаубицы К-9 «Гром», которые уже в ближайшее время поступят на вооружение 11-го артиллерийского полка «Мазурский».

K2 Black Panther являются основными боевыми танками (ОБТ) южнокорейской армии. Они считаются одними из самых совершенных ОБТ в мире, но также и самыми дорогими из серийно производимых в настоящее время. Стоимость единицы К2 составляет около 8,5 млн долларов США, что примерно соответствует цене, по которой предлагаются американские M1A2 Abrams SEPv3. Танковый экипаж насчитывает трех человек, состоящего из командира, наводчика и механика-водителя.

Из наиболее важных особенностей этих боевых машин следует отметить, что они способны развить максимальную скорость 70 км/ч (по дорогам с твердым покрытием, по бездорожью – до 50 км/ч). Защита K2 включает композитную и динамическую броню, их вес составляет 55 тонн, а базовое вооружение включает южнокорейскую 120-мм гладкоствольную пушку L/55 с автоматом заряжания и расчетной скорострельностью 10 выстрелов в минуту, а также два пулемета – 12,7-мм и 7,62-мм калибров. Вариант K2PL, среди прочего, имеет усиленное боковое бронирование.

На данный момент, помимо танков Leopard 2 немецкой разработки, польская армия имеет на вооружении 28 танков M1A2 Abrams SEPv2, которые она арендует у США для обучения своих экипажей. Заказанные ею в апреле прошлого года 250 экземпляров M1A3 Abrams SEPv3 смогут быть произведены и поставлены не ранее, чем с 2025 года. И все еще неизвестно, когда Польша получит 116 бывших в употреблении танков M1SA, которые должны заменить отправленные в Украину Т-72.

K9 Thunder – самоходные гаубицы этого типа устанавливаются на гусеничное шасси и весят 42 тонны. САУ имеют бронирование, которое способно обеспечивать защиту от огня стрелкового оружия и артиллерийских осколков. В базовое вооружение К2 входит крупнокалиберный 12,7-мм пулемет, в дополнение к основному 155-миллиметровому орудию с длиной ствола 52 калибра и максимальной дальностью стрельбы (в зависимости от версии и типов боеприпасов) от 40 до 54 км. Скорострельность орудия составляет до шести выстрелов в минуту.

Важной особенностью гаубицы К9 является тот факт, что она может вести огонь в режиме поражения особо защищенных целей: это означает, что несколько снарядов, выпущенных под разными углами, способны ударить в цель практически одновременно.

Общая стоимость контракта с Hanwha Defense на самоходные гаубицы K9 составляет примерно 2,4 миллиарда долларов. В пересчете на единичную боевую машину это будет стоить Польше около 13,5 миллиона долларов, и многие польские военные комментаторы высказали недовольство этим обстоятельством, поскольку сравнительно недавно аналогичная закупка Индии состоялась по цене в 7,5 миллиона за каждую САУ.