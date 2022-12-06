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Представитель польского руководства, экс-глава канцелярии кабмина Михал Дворчик сообщил, что Варшавой были переданы Киеву зенитно-ракетные комплексы советского образца с малым радиусом действия С-125 «Нева». Об этом он заявил на своей странице популярной социальной сети.

В своем посту Дворчик выложил фото военнослужащих ВСУ на фоне зенитно-ракетного комплекса, подписав его, что на фото радует глаз «польская С-125 «Нева» на службе ВСУ».

Напомним, что ранее премьер-министром Польши Матеушом Моравецким было сделано заявление о том, что Варшава не станет поставлять Украине собственные зенитно-ракетные комплексов Patriot. Однако в то же время, министром обороны страны Мариушем Блащаком была выдвинута просьба к Германии о передаче на Украину комплексы Patriot, которые должны были быть переданы Польше. По его словам, таким образом, улучшится безопасность на восточной границе Польши.

Отметим, что ЗРК С-125 «Нева» появился на вооружении Советского Союза еще в 1961 году. Всего несколько сот было экспортировано. По данным из открытых источников, у Польши имеется 17 единиц данных ЗРК.

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