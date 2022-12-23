В Польше внесено предложение об отмене уголовной ответственности для граждан страны, которые вступили в ряды ВСУ после февраля 2014 года.

О новом законопроекте написал портал «Русская весна», документ будет рассматривать польское правительство.

По мнению автора публикации, с польских наемников просто хотят снять ответственность. И вероятнее всего, закон будет принят, поскольку его уже поддерживают представители ведущих партий страны.

Интерес представляет содержание законопроекта. В нем указано, что вооруженные силы Украины – это военные, которые подчиняются властям Украины и признаны законными в Польше. В результате, власти Варшавы будут самостоятельно определять, какому правительству Украины будут служить военные Польши и какую власть считать законной. Тут можно предположить, что законные власти Украины могут оказаться в итоге во Львове, а не в украинской столице.