«Полный ноль»: петербуржцы надеются на увольнение Беглова в качестве новогоднего подарка

Петербуржцы призывают в преддверии Нового года уволить действующего губернатора города Александра Беглова. По их словам, это единственный способ спасти Петербург от упадка.

Итоги работы Беглова горожане назвали «смехом сквозь слезы». По мнению некоторых комментаторов, у градоначальника свой взгляд на культурную столицу, поэтому он и допускает разорение Северной столицы.

«Страшно за Санкт-Петербург», – сокрушается один из пользователей.

По убеждению некоторых пользователей, город станет лучше, если провести масштабную кадровую перестановку в Смольном, а лучшим подарком для города будет избрание нового «местного и грамотного» управленца.