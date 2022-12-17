Как сообщает «Украина.ру», полковник Центрального аппарата минобороны в запасе Владимир Трухан рассказал, почему решение командующего СВО генерала Суровикина о перегруппировки российских подразделений с правого на левый берег Днепра было по настоящему гениальным в тактическом отношении.

Бывший полковник заявил, что Суровикину удалось отойти на более выгодные и заранее подготовленные рубежи обороны, провести эвакуацию всех мирных жителей, которые изъявили желание покинуть город и даже провести эвакуацию памятников и праха великих людей. По словам Трухана, такие действия российского военачальника являются действительно уникальными, а в советской и российской истории им нет аналога.

Также полковник в отставке отмечает, что Суровикин смог провести операцию по перегруппировки российских войск в очень сжатые сроки в наиболее выгодный момент времени до наступления осенней распутицы. Однако, Трухан отметил, что по его мнению российские войска еще вернуться на покинутые территории.