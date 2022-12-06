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Как сообщает «Телеканал 360», в китайских средствах массовой информации появились материалы на тему, что союзники США в Европе перестали полностью доверять Белому дому. Известный журналист и политолог Юрий Светов рассказывает, что в этом нет ничего удивительного.

По его словам, введенные против Российской Федерации санкции очень негативно отразились на экономике Европейского союза в первую очередь, при том, что Соединенные Штаты Америки даже смогли извлечь из этой ситуации определенную выгоду для себя. Именно по этой причине, как считает политолог Светов, многие европейские политики начали думать о том, чтобы выйти из под навязчивой «опеки» Белого дома.

Во взаимоотношениях между любыми союзниками всегда есть определенные трудности. Однако по результатам окончания Второй мировой войны США выработало систему отношений со своими союзниками по модели, в которой они начальники, а все остальные подчиненные. Светов считает, что именно так ЕС и ввязался в украинский конфликт, который принес им много проблем.

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