ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Старший научный сотрудник Стокгольмского Института политики безопасности и развития (ISDP) и руководитель Стокгольмского корейского центра Сангсу Ли в беседе с журналистами издания «Лента.ру» заявил, что инцидент с запуском Северной Кореей беспилотников скорее всего является ответом на военные учения, которые в КНДР восприняли, как нарушение подписанного межкорейского соглашения от 2018 года.

Политолог Ли отмечает, что таким образом Северная Корея также хотела продемонстрировать свои реальные возможности в сфере воздушной военной разведки. Сангсу Ли напомнил, что на прошлой неделе Пхеньян уже продемонстрировал свои возможности в сфере космической разведки с использованием спутников, а теперь показал свои последние разработки в области создания современных БПЛА.

Напомним, что 18 декабря Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) поделилось двумя черно-белыми снимками двух городов Южной Кореи: Сеула и Инчхона.

Вам может понравиться

ВСУ ударили по Михайловке ракетой из РСЗО HIMARS

Украинскими боевиками было обстреляно село Михайловка в Луганской Народной Республике. Обстрел велся с применением РСЗО HIMARS. Соответствующая информация сообщается в официальном Телеграм-канале представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и

В Запорожье соорудили эшелонированную линию обороны

Владимир Рогов, возглавляющий движение «Мы вместе с Россией», в своем канале Телеграм написал о создании в Запорожской области глубоко эшелонированной линии обороны с укрепленными районами. Со слов Рогова, построенная линия

ВСУ нанесли очередной удар по городу Каховка

Вооруженными силами Украины в очередной раз был обстрелян из артиллерии город Каховка, находящийся в Херсонской области. Обстрел произошел в ночь на 24 декабря. Об этом сообщается в официальном Телеграм-канале администрации