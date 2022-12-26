Старший научный сотрудник Стокгольмского Института политики безопасности и развития (ISDP) и руководитель Стокгольмского корейского центра Сангсу Ли в беседе с журналистами издания «Лента.ру» заявил, что инцидент с запуском Северной Кореей беспилотников скорее всего является ответом на военные учения, которые в КНДР восприняли, как нарушение подписанного межкорейского соглашения от 2018 года.

Политолог Ли отмечает, что таким образом Северная Корея также хотела продемонстрировать свои реальные возможности в сфере воздушной военной разведки. Сангсу Ли напомнил, что на прошлой неделе Пхеньян уже продемонстрировал свои возможности в сфере космической разведки с использованием спутников, а теперь показал свои последние разработки в области создания современных БПЛА.

Напомним, что 18 декабря Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) поделилось двумя черно-белыми снимками двух городов Южной Кореи: Сеула и Инчхона.