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Как сообщает ТАСС, американское издание Politico опубликовало материал, согласно которому, не смотря на длившуюся пару недель подготовку к приезду в Вашингтон президента Украины Владимира Зеленского, данное событие стало для некоторых конгрессменов и чиновников полной неожиданностью.

Как отмечают журналисты американского издания, приезд Владимира Зеленского поверг некоторых конгрессменов и ряд высокопоставленных чиновников просто в шок. Издание отмечает, что в кулуарах американского Конгресса ходили слухи о предстоящем крупном событии в Вашингтоне, однако никто не знал о каком именно событии идет речь.

Отмечается, что администрация президента Джо Байдена подготавливала данный визит в течение нескольких недель, прежде чем американский президент смог пригласить украинского лидера посетить США во время телефонного разговора, который состоялся 11 декабря.

Напомни, что еще во вторник портал Axios опубликовал новость о том, что 21 декабря должен состояться визит Владимира Зеленского в США, где он встретиться с Джо Байденом и выступить перед американскими депутатами в Конгрессе.

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