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Некоторое время назад украинские СМИ начали массово публиковать сообщения, что ВСУ скоро захватят Кременную и Сватово, а российские войска будут выведены. Также Гайдай, так называемый «руководитель ЛНР», рассказал, что украинские ВС уже до наступления Нового года возьмут несколько луганских населенных пунктов.

В действительности ситуация обстоит по-другому. Выяснилось, что планы Гайдая о взятии Кременной не имели ничего общего с реальностью.

Российская артиллерия ведет успешную работу в Краснолиманском направлении. Начали применяться тяжелые огнеметные системы. Так, наши военнослужащие при помощи «Солнцепека» смогли полностью разбить несколько танков противника.

На опубликованных в Сети видеокадрах запечатлено уничтожение украинского танка. В результате удара «Солнцепеком» танк просто разрывает на части.

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