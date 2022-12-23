Результатом поездки Зеленского в Вашингтон стало обещание американских властей отправить в Киев зенитно-ракетные комплекты Patriot. Юрий Подоляка, военный обозреватель, заявил, что американские комплексы Patriot не смогут справиться с таким российским вооружением, как гиперзвуковые «Кинжалы» и беспилотники «Герань-2». Об этом пишет издание MK.

ЗРК Patriot способен выявлять военные самолеты на расстоянии около 120 км, а баллистические ракеты на расстоянии до 80 км. По расчетам Юрия Подоляки Украине для того, чтобы полностью защититься, потребуется несколько сотен подобных батарей. А власти США и НАТО не готовы к подобным тратам. Система Patriot стоит миллионы долларов.

Эксперт рассказал и о неуязвимости российского беспилотника «Герань-2» для американского ЗРК. Комплекс разработан для нанесения ударов по большим объектам, а некрупный беспилотник останется для него невидимым.

Не предназначен Patriot и для уничтожения гиперзвуковых ракет. Скорость цели для него – 2,2 км/с. Скорость «Кинжалов» составляет от 4 км/с.