Как сообщает издание Lenta.ru, после захвата населенного пункта Курдюмовка, который находится в ДНР, дало возможность российским артиллеристам взять под огневой контроль все автомобильные дороги, которые используются солдатами ВСУ для снабжения группировки в Артемовске (украинское название Бахмут). Такой информацией поделился военный корреспондент Евгений Поддубный в своем Telegram-канале.

Военкор Поддубный заявил, что командование ВСУ на фоне больших потерь украинских военнослужащих под Артемовском вынуждено постоянно перебрасывать новые подразделения на передовую, снимая их со второй линии обороны.

После того, как российские военные получили контроль над Курдюмовкой и заняли прилегающие высоты, теперь все автомобильные дороги к Артемовску находятся под огневым контролем российской артиллерии. Поэтому снабжение группировки ВСУ, ротация военных и эвакуация раненых из Артемовска теперь крайне затруднены.