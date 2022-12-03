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Бойцы батальона «Сомали» пресекли наступление украинских боевиков под населенным пунктом Пески на Авдеевском направлении. Совместными усилиями с подразделением «Спарта» бойцы батальона «Сомали» отбили контратаку со стороны вооруженных сил Украины. Соответствующую информацию сообщил военкор Семен Пегов в Телеграм-канале WarGonzo.

Подразделения 35-й отдельной морской пехоты ВСУ с поддержкой бронированной техники попытались совершить прорыв линии обороны ВС РФ. Подразделение ВСУ совершали атакующие действия на нескольких боевых машинах пехоты и двух танков.

Бойцы «Спарты» и «Сомали» остановили атакующего противника. Командир первой штурмовой роты «Сомали» капитан Роман Воробьев рассказал журналистам, что ВСУ во время данного наступления потеряли две БМП и около взвода солдат. По его словам, вероятнее всего потери противник понес еще большие, однако он назвал только те данные, которые подтверждены.

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