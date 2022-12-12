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Российские вооруженные силы продолжают выполнять задачи в рамках специальной военной операции, которая проходит на территории Украины. Военные корреспонденты издания «Русская весна» продолжают освещать боевую работу российских военнослужащих.

Военкоры сообщили, что на Донецком фронте усилиями российских разведчиков 42-й дивизии была ликвидирована группа наемников, которые сражались в рядах вооруженных сил Украины. Российским солдатам удалось не только уничтожить противника, но и занять его огневые позиции. Бойцы ВС РФ сообщают, что будут продолжать продвижение вперед до победного конца.

Напомним, что ранее появилась информация о том, что российские вооруженные силы начали наращивать свою группировку в районе населенного пункта Купянск. По этой причине в городе была объявлена эвакуация мирного населения. Об этом сообщил заместитель председателя Харьковской областной военной администрации Украины Роман Семенуха.

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