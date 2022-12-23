ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Жители Санкт-Петербурга массово попадают в травмпункты, однако работники коммунальных служб не торопятся бороться с гололедом, предпочитая перекладывать вину на погодные условия.

Журналисты Telegram-канала Mash посетили травмпункт НИИ им. Джанелидзе и пообщались с пострадавшими от некачественной уборки Северной столицы. Большинство жертв бездействия коммунальщиков оказались людьми в возрасте. По словам петербуржцев, травмы они получили, поскользнувшись на льду.

«После 12 часов вышла из дома, потребовалась бутылка молока. Два шага сделала – вот результат. Перелом. Мне 74 года», — рассказала Зинаида Орлова.

Еще одна пенсионерка рассказала, что при попытке выйти на улицу получила перелом шейки бедра. Эксперты отмечают, что в пожилом возрасте такая травма может серьезно нарушить здоровье пациентов, провоцируя риск возникновения тромбозов, потерю конечности и даже летальный исход.

Напомним, из-за гололеда ежедневно травмы получают сотни жителей Петербурга. Горожане продолжают жаловаться на некачественную работу Комета по благоустройству, однако ни ведомство, ни губернатор Александр Беглов их не слышат. Так ранее в Комблаге посоветовали петербуржцам обращать внимание на погодные условия. Но о том, что делать одиноким пожилым людям и пенсионерам, спешащим на работу или делам, чиновники не уточнили.

 

Вам может понравиться

Установлено имя пилота украинского Ми-8, сбитого российскими военными

Как сообщает издание «Русская весна», появились данные, что пилотом сбитого украинского вертолета Ми-8 оказался 31-летний майор Владислав Гулов. Он был уроженцем города Гуляйполе Запорожской области. Сообщается, что на борту вертолета

Китайский МИД: США не могут одновременно говорить о сотрудничестве и «наносить удар ножом»

Ван И, глава китайского МИД, в процессе разговора по телефону с Энтони Блинкеном, госсекретарем Соединенных Штатов, сказал, что власти Вашингтона не могут одновременно вести диалог и пытаться сдерживать Пекин, договариваться

Герасимов заявил, что ПВО Украины не способна перехватить российские ракеты «Кинжал»

Как сообщает РИА Новости, гиперзвуковые ракеты «Кинжал» российского производства оказались полностью неуязвимыми мишенями для украинской системы противовоздушной обороны. С таким заявлением выступил глава Генерального штаба вооруженных сил Российской Федерации Валерий