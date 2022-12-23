Жители Санкт-Петербурга массово попадают в травмпункты, однако работники коммунальных служб не торопятся бороться с гололедом, предпочитая перекладывать вину на погодные условия.

Журналисты Telegram-канала Mash посетили травмпункт НИИ им. Джанелидзе и пообщались с пострадавшими от некачественной уборки Северной столицы. Большинство жертв бездействия коммунальщиков оказались людьми в возрасте. По словам петербуржцев, травмы они получили, поскользнувшись на льду.

«После 12 часов вышла из дома, потребовалась бутылка молока. Два шага сделала – вот результат. Перелом. Мне 74 года», — рассказала Зинаида Орлова.

Еще одна пенсионерка рассказала, что при попытке выйти на улицу получила перелом шейки бедра. Эксперты отмечают, что в пожилом возрасте такая травма может серьезно нарушить здоровье пациентов, провоцируя риск возникновения тромбозов, потерю конечности и даже летальный исход.

Напомним, из-за гололеда ежедневно травмы получают сотни жителей Петербурга. Горожане продолжают жаловаться на некачественную работу Комета по благоустройству, однако ни ведомство, ни губернатор Александр Беглов их не слышат. Так ранее в Комблаге посоветовали петербуржцам обращать внимание на погодные условия. Но о том, что делать одиноким пожилым людям и пенсионерам, спешащим на работу или делам, чиновники не уточнили.