Жители Петербурга получают многочисленные штрафы вместо качественной уборки снега с дорог и тротуаров города. При этом у Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) практически нет претензий к «чистоте» покрытий, утонувших в снегу.

ГАТИ с конца ноября выявило более 1 тысячи нарушений. Каждое пятое из них якобы устранено, пишет «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу ведомства. Компаниям, которые не приняли меры для устранения проблемы, объявили в общей сложности более 400 предостережений. Сотрудники ГАТИ провели сотни профилактических визитов, рассказывая о требованиях к зимней уборке.

На прошлой неделе инспекторы осмотрели 150 объектов улично-дорожной сети, набережных и мостов. Они сообщили о 31 нарушении, и больше половины из них относится к нечищеным дорогам и тротуарам.

Согласно информации на портале ГАТИ, у ведомства была одна претензия к ОАО «Коломяжское», которое осуществляет уборку улиц и тротуаров в Выборгском и Приморском районах. Специалистам не понравилось, как был убран тротуар около остановки общественного транспорта «Камышовая». Других жалоб не было, несмотря на то, что СМИ регулярно указывали на недостатки «уборки» коммунальных служб в Приморском районе.

Аналогичная ситуация сложилась с СПб ГУДСП «Курортное» и «Петродворцовое». Не исключено, что главный контрольный орган Петербурга, обладающий полномочиями составлять протоколы об административных правонарушениях, решил сосредоточиться не на качестве уборки, а на поборах с граждан.

Например, за десять месяцев 2022 года в Петербурге было выписано свыше 17 тысяч постановлений за нарушение правил парковки машин на внутриквартальной территории. Сумма штрафов – 188 миллионов рублей. Видимо, губернатору Петербурга Александру Беглову и чиновникам Смольного важнее достичь триллионного бюджета, чем обеспечить качественную уборку города.