Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля, заявил, что у Киева отсутствует какой-либо мирный план по урегулированию ситуации в стране.

Он считает, что власти страны не хотят мириться с текущими реалиями. Песков отметил, что никакой мирный план по Украине не имеет шансов на существование, если он не предполагает присоединения к России новых регионов.

Украинский президент, Владимир Зеленский, ранее в ходе совещания с послами назвал основные задачи дипломатии страны на 2023 год. Среди них нет планов на достижение мира с Россией. А основная задача Киева, по заявлению Зеленского – вступление Украины в Евросоюз. Также необходимо вести работу по увеличению поставок военной техники и оружия из стран Запада.