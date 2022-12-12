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Как сообщает РИА Новости, не похоже, чтобы Соединенные Штаты Америки призывали украинские власти к поискам мирного решения по разрешению конфликта, так как никаких запросов на подобные разговоры от них не поступало. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.

Песков также отметил, что на прошлой неделе состоялся разговор с канцлером ФРГ Шольцем. Также он отметил, что российской стороне ничего не известно о том, чтобы лидер США призывал власти Украины искать пути к началу мирных переговоров. Он добавил, что никаких официальных запросов к российской стороне не поступало. Таким образом, Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о том, был ли запрос от президента США или немецкого канцлера на разговор с президентом России Владимиром Путиным.

Напомним, что 24 февраля вооруженные силы Российской Федерации начали специальную военную операцию на территории Украины по приказу российского президента для защиты мирных жителей Донбасса.

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