Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля, рассказал, что выборы президента, запланированные на 2024 год – не основная задача в работе главы нашей страны Владимира Путина в наступающем 2023 году. Самое основное для российского президента – текущие дела.

Песков отметил, что приближение даты выборов никогда не было приоритетной задачей в работе президента. Ничего не изменится и в 2023 году, нынешняя ситуация является судьбоносной для нашего государства, когда ответственность каждого руководителя увеличивается во много раз.

Поэтому со слов представителя пресс-службы президента, в наступающем 2023 году основными будут дела, начатые в текущем году. Они должны быть завершены со стопроцентной эффективностью и закончиться победой.

Касаемо выборов, они так же запланированы на 2024 год, никаких изменений тут нет, добавил Песков.