Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля, рассказал, что выборы президента, запланированные на 2024 год – не основная задача в работе главы нашей страны Владимира Путина в наступающем 2023 году. Самое основное для российского президента – текущие дела.

Песков отметил, что приближение даты выборов никогда не было приоритетной задачей в работе президента. Ничего не изменится и в 2023 году, нынешняя ситуация является судьбоносной для нашего государства, когда ответственность каждого руководителя увеличивается во много раз.

Поэтому со слов представителя пресс-службы президента, в наступающем 2023 году основными будут дела, начатые в текущем году. Они должны быть завершены со стопроцентной эффективностью и закончиться победой.

Касаемо выборов, они так же запланированы на 2024 год, никаких изменений тут нет, добавил Песков.

Вам может понравиться

Германия отправит на Украину оружие, которое поможет одержать победу над Россией

Роберт Хабек, вице-канцлер Германии, заявил, что страна продолжает производство снарядов для установок «Гепард», которые были отправлены на Украину. Также он рассказал, что в ближайшее время ВСУ получит подкрепление. Германия отправит

Модернизированное Киевом вооружение практически не встречается на фронте

Боец из ЧВК «Вагнера» рассказал журналисту РИА Новости о том, что советское вооружение, которое было модернизировано Киевом, практически не встречается во время боевых действий. Он уточнил, что подобного вооружения у

Шурыгин высмеял «меткость» украинской системы ПВО

Военный аналитик и эксперт Владислав Шурыгин высказал свою точку зрения относительно того, что в Ивано-Франковске якобы от российской ракеты пострадал жилой дом. Он отметил, что обломки от снаряда говорят о