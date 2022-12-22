Российские истребители настолько часто перехватывают американские самолеты-невидимки F-35 пятого поколения вблизи своей границы, что теперь это стало нормой даже для пилотов далеко не самых новых Су-27. Об этом сообщает EurAsian Times в своей редакционной статье. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Очередной перехват стелс-истребителя F-35 над Балтикой был впервые осуществлен двумя российскими Су-27П из состава гвардейского истребительного полка, но в целом стал далеко не первым. Немногим ранее истребители Су-35 ВКС РФ перехватили эти хваленые американские «невидимые» самолеты над Сирией. Еще раньше сообщалось, что российский истребитель Су-30-СМ смог «прогнать» два F-35A итальянских ВВС, перехватив их на маршруте полета над Балтийским морем.

F-35 Lightning II – одномоторный всепогодный малозаметный многоцелевой истребитель пятого поколения. На Западе его превозносят как «самый технологически совершенный боевой самолет из когда-либо созданных», особо выделяя сочетание в его конструкции высокотехнологичных систем малозаметности и высокой осведомленности об обстановке.

«Программа закупок истребителей F-35 Joint Strike Fighter – самая дорогая программа вооружений вооруженных сил США. Благодаря расширенному сбору данных и надежному коммуникационному набору он может проводить широкий спектр операций в электронной сфере», – отмечает EurAsian Times.

Активная закупка и развертывание F-35 странами НАТО означает все больше и больше столкновений между ними и российскими истребителями-перехватчиками. В то же время у границ воздушного пространства России фиксируются другие опасные инциденты. 20 октября министр обороны Великобритании Бен Уоллес сообщил министру обороны России Сергею Шойгу об инциденте над Черным морем, когда российский истребитель Су-27 выпустил ракету по британскому самолету-разведчику RC-135.

Глава министерства обороны Великобритании сообщил, что 29 сентября невооруженный разведывательный самолет RC-135 Rivet Joint был перехвачен двумя вооруженными российскими истребителями Су-27 «во время обычного патрулирования над Черным морем». Уоллес при этом отметил: «Слежка за самолетами – обычное дело, и этот день не стал исключением». Однако один из российских самолетов «выпустил ракету в район нахождения разведчика».

Российские истребители-перехватчики Су-27 в составе морской авиации обычно оснащаются ракетами семейства Р-27 средней/большой дальности (AA-10 Alamo, по классификации НАТО) с полуактивным радиолокационным или инфракрасным наведением и Р-73 малой дальности (AA-11 Archer) с инфракрасной ГСН.

По словам главы британского оборонного ведомства, патрулирование Великобританией над Черным морем было приостановлено до ответа российской стороны, который последовал 10 октября. С тех пор самолеты RC-135W возобновили свои регулярные полеты в сопровождении истребителей «Тайфун».

Проведенная российской стороной экспертиза установила, что этот пуск ракеты был случайным и «произошел из-за технической неисправности». По данным британских СМИ, в Москве признали, что инцидент произошел над международным воздушным пространством. Тем не менее, по словам Люка Полларда, британского «теневого министра обороны» от оппозиционной Лейбористской партии, этот инцидент «стал резким напоминанием о необходимости избегать эскалации и просчетов».