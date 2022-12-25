Американское издание Washington Post опубликовало материал, согласно которому США отказали Украине в поставке штурмовиков A-10 Thunderbolt II в количестве 100 единиц. Об этом сообщается на портале AVIA.PRO.

Согласно данным издания, в марте текущего года Министром обороны Украины Алексеем Резниковым было сделано обращение к главе Пентагона с просьбой о поставке для ВСУ 100 единиц штурмовиков A-10 Thunderbolt II (известных как Warthog – «Бородавочник»).

Алексей Резников подтверждает данную информацию и отмечает, что от министра обороны США Ллойда Остина он получил прямой отказ относительно поставки америкаских штурмовиков Warthog. Отмечается, что, скорее всего, американский Warthog будет очень уязвимым перед средствами ПВО Российской Федерации.

В свою очередь министр американских военно-воздушных сил Фрэнк Кэнделл заявил, что Киев может получить штурмовики Warthog (A-10 Thunderbolt II) только в том случае, если Штаты решат отказаться от их эксплуатации.