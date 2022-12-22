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Нэнси Пелоси, спикер Палаты Конгресса Соединенных Штатов, расцеловала руки Владимира Зеленского. Этот жест был сделан в благодарность за то, что украинский президент подарил ей свой флаг.

Канал Телеграм ФАН выложил короткое видео, где показан момент вручения флага и объятия, которые за этим последовали.

Украинский президент, Владимир Зеленский, выступил в американском Конгрессе и после своей речи вручил Пелоси свой национальный флаг. Украинский лидер при этом сказал, что флаг ему передали украинские бойцы из боевой зоны в Бахмуте (Артемовск).

Также Владимир Зеленский перед тем, как выступить в Конгрессе США, провел встречу с главами партий США.

После того, как Зеленский поговорил с Джо Байденом в Белом доме, он сказал, что пока не готов идти на компромиссы для того, что прийти к миру.

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