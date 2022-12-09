Как сообщает военный корреспондент Семен Пегов в Telegram-канале WarGonzo, рано утром 9 декабря иностранные наемники, которые входят в состав ВСУ, попытались прорвать линию обороны российских войск под Белогоровкой. Однако российские добровольцы из отряда БАРС удержали оборонительные рубежи и уничтожили личный состав диверсионной группы противника.

Сообщается, что диверсионная группа ВСУ, которая в основном состояла из иностранных наемников, попыталась прорвать линию фронта при поддержке двух танков. На их пути встали российские добровольцы из отряда БАРС-6, а также бойцы группы «Вагнер».

Российские военнослужащие смогли вовремя обнаружить приближающихся к их позициям иностранных наемников ВСУ, что позволило успешно отразить атаку противника. Противник атаковал позиции российских бойцов силами одной роты.

Напомним, что вчера командир батальона «Спарта» также сообщал о попытке противника прорвать линию фронта в районе населенного пункта Водяное в ДНР.