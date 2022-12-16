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В Сеть попала видеозапись, как взрываются энергетические объекты на территории Украины. Пассажиром самолета, пролетающего над Республикой Молдова, из иллюминатора было запечатлено на видео моменты ракетных ударов ВСК России по украинским энергообъектам.

На видеозаписи можно рассмотреть, как над территорией Украины видны огромные дымовые столбы. Всего над облаками возвышалось четыре высоких столба дыма. Дата и время съемки данной видеозаписи не известны.

Напомним, что с 10 октября Россия начала вести массированные обстрелы по критической инфраструктуре Украины а также по ее энергетическим объектам. Сегодня, 16 декабря были атакованы энергетические объекты, размещенные в Запорожской области, Харьковской области, Полтавской области, Днепропетровской области, Тернопольской области, Кривом Роге, Одессе, Херсоне, Кременчуге. Сообщается, что многие города остались без электроснабжения.

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