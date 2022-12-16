Мужчина опубликовал в Сети историю о том, как ему посчастливилось бесплатно пересесть в бизнес-класс, а его жена осталась сидеть в эконом-классе. В результате, он был подвержен резкой критике со стороны пользователей форума Reddit.

Мужчина написал, что он вместе со своей женой отправился в гости к своей семье. Во время покупки билетов мужчина узнал, что на его персональном счету накоплено достаточно баллов, чтобы бесплатно повысить статус одного пассажира. Не долго думая, мужчина повысил свой статус до пассажира бизнес-класса, а жену оставил в экономе. Свой выбор он объяснил тем, что его рост намного выше жены, а потому жена будет хорошо себя чувствовать и на обычных сиденьях.

В итоге, когда жена узнала, что мужчина будет сидеть в бизнес-классе, то сильно расстроилась. Пользователи форума написали, что он является настоящим «женоненавистником». А один из пользователей Reddit с ником Honest-Illusions отметил, что он тоже значительно выше своей жены, однако, когда они путешествуют вместе, то всегда выбирает одинаковые места рядом.