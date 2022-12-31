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Леонид Пасечник, временно исполняющий обязанности главы ЛНР, во время своего интервью для ТАСС заявил, что подразделения вооруженных сил Украины постоянно пытаются атаковать на разных участках линии фронта, чтобы прорвать оборону российской армии. Однако, по его словам, все атаки успешно отражаются военнослужащими ВС РФ.

Ситуацию на линии боевого соприкосновения Пасечник оценивает, как сложную. По его словам, российские вооруженные силы, не смотря на постоянные попытки украинских диверсионных подразделений прорвать линию обороны, успешно отражают все атаки ВСУ, которые несут огромные потери. Пасечник заверил, что ВС РФ полностью «контролирует ситуацию» на линии фронта.

Напомним, что 24 февраля на территории Украины вооруженные силы России начали проводить специальную военную операцию, одной из главных целей которой является обеспечение защиты мирного населения и полное освобождение территорий республик Донбасса.

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