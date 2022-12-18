Как сообщает портал Lenta.ru со ссылкой на заявление Министерства обороны Великобритании, вооруженные силы Украины получили от британской стороны новую партию высокоточных ракет под названием Brimstone-2.

Британское министерство обороны сообщает, что очередная партия высокоточных ракет была передана украинской стороне в рамках существующего пакета помощи. Как отмечают в оборонном ведомстве Великобритании, данный пакет военной помощи для ВСУ сыграл одну из ключевых ролей в сдерживании продвижения российской армии вглубь территории Украины.

Издание Telegraph еще в ноябре сообщало о том, что Британия передала партию своих ракет Brimstone-2 украинским вооруженным силам. Журналисты отметили, что высокоточные ракеты оснащаются системой лазерного наведения. Британская ракета производится в двух вариантах: наземного и воздушного базирования. Дальность стрельбы ракеты Brimstone-2 при пуске с самолета составляет 60+ км, при запуске с вертолета 40+ км.