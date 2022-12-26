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Как сообщает портал «Европейско-Азиатские новости» со ссылкой на свой источник, первым погибшим в семье был 15-летний подросток.

Представители силовых органов закончили составление предварительной картины убийства 3-х детей, которое произошло в ЖК «Бажовский» в Екатеринбурге. По их версии, после самоубийства 15-летнего подростка их 37-летняя мать своими руками убила 10-летнего сына, а затем и полугодовалую дочь. Трагедия, по предварительным данным, произошла в ночь на 26 декабря, а своим родственникам о случившемся мать сообщила только днем. Они и вызвали полицию, которая и прибыла на место происшествия, однако помочь детям уже было невозможно, так как их тела уже были полностью холодными.

Отмечается, что вся квартира была заставлена иконами, так как семья была религиозной. В некоторых Telegram-каналах уже были опубликованы несколько записок, автором которых называют детоубийцу. Одна из таких записок гласит, что дети в данной семье были «поражены гордыней и блудом».

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